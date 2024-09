Bielefelder Staatsanwaltschaft ermittelt 18-Jährige mutmaßlich von Gruppe in Herford vergewaltigt

Laut ersten Erkenntnissen soll sich die Tat in den Morgenstunden in einem Pkw auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Nähe einer Großraumdisco ereignet haben. Das Ermittlungsverfahren der Bielefelder Staatsanwaltschaft richtet sich derzeit gegen sieben Beschuldigte aus dem Kreis Minden-Lübbecke, darunter soll auch eine Frau sein.