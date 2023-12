Mutmaßliche Auto-Attacke in Mülheim 31-Jähriger rettet sich durch Sprung auf Motorhaube

Auf filmreife Weise hat sich in Mülheim an der Ruhr ein Mann vor einer mutmaßlichen Auto-Attacke eines Bekannten gerettet. Der 31-Jährige sei auf die Motorhaube des heranrollenden Autos gesprungen und so nicht eingeklemmt worden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Er habe nur leichte Verletzungen erlitten. Der 26 Jahre alte Tatverdächtige sei nach der Attacke geflohen, später aber festgenommen worden.