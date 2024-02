Mordkommission ermittelt Vermisste 67-Jährige tot an Autobahn in Gronau gefunden

Eine seit mehreren Monaten vermisste 67-Jährige ist an einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen tot gefunden worden. Die Frau wurde zuletzt Anfang August in Ochtrup im Münsterland gesehen, wie die Polizei in Münster am Dienstag mitteilte. Sie wurde demnach bereits am vergangenen Donnerstag (22. Februar) an der Anschlussstelle der Autobahn 31 zur Bundesstraße 54 in Gronau gefunden.