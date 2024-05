Jährliches Spektakel Junge Wildpferde im Münsterland erstmals am Halfter

In der Wildpferdearena im Naturschutzgebiet Merfelder Bruch bei Dülmen sind am Samstagnachmittag bei sonnigem Wetter traditionell die Junghengste gefangen worden. Höhepunkt des Tages war das Einlaufen der Stuten und ihrer Jungtiere in die Arena. Das Donnern der Pferdehufe ist dabei für die Zuschauer schon zu hören, bevor die Tiere zu sehen sind.