24-Jährige aus dem Münsterland Getötete Deutsche in Norwegen – tödliche Schussverletzung entdeckt

Nach umfangreichen Datenanalysen in Zusammenarbeit mit den Behörden in Norwegen geriet dann deren Lebensgefährte unter Verdacht und wurde festgenommen. Parallel fanden Ermittler in der vergangenen Woche in einer von dem Mann angemieteten Lagerhalle in Rheine die Geldbörse und das Handy der Getöteten. Außerdem lagerte der Mann dort mehrere Waffen.