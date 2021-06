16-Jährige festgenommen : Zwillingsbrüder sollen Mann in Münster schwer verletzt haben

Münster Die Bundespolizei hat 16 Jahre alte Zwillingsbrüder festgenommen. Sie sollen einen Mann am Hauptbahnhof Münster attackiert und schwer verletzt haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das 43-jährige Opfer am frühen Sonntagmorgen bewusstlos in einer Blutlache entdeckt worden. Die Beamten fanden nach Zeugenhinweisen die Zwillinge an einem Bahnsteig, die nach kurzer Flucht gefasst wurden. Sie sollen ihr Opfer mit einem Gewindeschneider als Schlagring niedergestreckt haben. Ein Augenzeuge (26) wurde ebenfalls von den beiden leicht verletzt.