Gegen Betonkegel gefahren Zeugin hält betrunkene Seniorin nach Unfall von Fahrerflucht ab

Durch beherztes Eingreifen hat eine Zeugin in Münster eine betrunkene Seniorin am Steuer von einer Unfallflucht abgehalten. Sie hatte beobachtet, wie die 78-Jährige gegen einen Betonkegel gefahren war und dann versucht hatte, mit stark beschädigtem Auto weiterzufahren, wie die Polizei am Montag über den Vorfall von Samstagabend berichtete. Daraufhin habe sie die Fahrertür geöffnet und den Zündschlüssel an sich genommen.