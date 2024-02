Protest in Münster Zehntausende Menschen demonstrieren gegen AfD-Empfang

Mehrere Zehntausend Menschen haben am Freitag in Münster gegen Rechtsextremismus und einen Neujahrsempfang der AfD im Rathaus der Stadt protestiert. Wegen des starken Andrangs musste der Prinzipalmarkt am Rathaus von der Polizei gesperrt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Man gehe von etwa 30.000 Teilnehmern aus, allerdings nehme die Zahl weiter zu, hieß es am Abend kurz nach Beginn der Veranstaltung.