Gravierende Mängel im Unterrichtsbetrieb : Verwaltungsgericht in Münster bestätigt Aus für die Waldorfschule Rheine

Das Verwaltungsgericht in Münster bestätigte das Aus der Waldorfschule in Rheine (Symbolbild). Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Münster/Rheine Das Verwaltungsgericht Münster bestätigte die Entscheidung der Bezirksregierung, die Waldorfschule in Rheine zu schließen. Unter anderem hatte die Schule gegen Coronaschutzregeln verstoßen.

Die Waldorfschule in Rheine muss ihren Schulbetrieb zum Monatsende einstellen. Das Verwaltungsgericht Münster hat einen Eilantrag der Schule gegen die Aufhebung der Schulgenehmigung am Freitag abgelehnt. (Az.: 1 L 701/22). Damit bestätigte das Gericht die Entscheidung der Bezirksregierung Münster, die der Waldorfschule die Schulgenehmigung aufgrund gravierender Mängel im Unterrichtsbetrieb zum 30. September entzogen und die sofortige Vollziehung des Bescheids angeordnet hat.

Die Schule habe unter anderem gegen Coronaschutzregeln verstoßen und sei gegen Fehlverhalten des Lehr- und Erziehungspersonals nicht ausreichend eingeschritten, erklärte das Gericht am Freitag in Münster. Zudem stünde zu wenig Lehrpersonal zur Verfügung, um einen geordneten Schulbetrieb sicherzustellen. Aus Sicht des Gerichts sei nicht mehr von der gesetzlich vorgegebenen Gleichwertigkeit der „Freien Waldorfschule Rheine“ in Bezug auf öffentliche Schulen auszugehen. Es bestünden erhebliche Zweifel daran, dass an der Schule im Kern die gleichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt würden. Die Schule hatte ihren Betrieb 2017 aufgenommen. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.