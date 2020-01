Münster : Vergewaltigung im Aufzug - Wer kennt diesen unbekannten Täter?

Münster Die Polizei Münster sucht einen unbekannten Täter, der in der Nacht vom 13. November auf den 14. November 2019 eine 19-jährige Frau in einem Aufzug vergewaltigt hat.

Der unbekannte Täter vergewaltigte in der Nacht vom 13. November auf den 14. November 2019 (01:35 Uhr bis 01:40 Uhr) eine 19-jährige Frau in einem Aufzug eines Mehrfamilienhauses an der Geiststraße in Münster. Der Unbekannte verfolgte die 19-Jährige vermutlich zunächst bis nach Hause und kam dann unbemerkt in das Wohnhaus. Im Anschluss hielt er die Frau dann gewaltsam im Aufzug fest. Dabei kam es zu sexuellen Übergriffen. Erst nach mehreren Fluchtversuchen und lauten Hilfeschreien ließ der Tatverdächtige von weiteren Handlungen ab und flüchtete über das Treppenhaus. Eine Videokamera im Haus filmte den Täter vor und nach der Tat.