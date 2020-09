Großeinsatz am Sonntag : Verdacht auf fünf Fliegerbomben in Münster – 16.000 Bewohner betroffen

Verdacht auf fünf Fliegerbomben in Münster – 16.000 Bewohner betroffen

Großeinsatz am Sonntag

In Münster will die Stadt fünf Verdachtsfälle auf Blindgänger im Boden gleichzeitig klären und dann entschärfen lassen. Wegen der Hygieneregeln ist der Aufwand groß – der Stadtteil soll nur einmal evakuiert werden.

Münster bereitet sich auf die nach Angaben der Stadt größte Evakuierungsaktion ihrer Geschichte vor. Am Sonntag müssen ab 8 Uhr rund 16.000 Menschen ihre Wohnungen im Stadtteil Mauritz verlassen. Grund sind Verdachtsfälle an drei Stellen auf fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Der betroffene Bereich liegt in der östlichen Innenstadt und wird von einer Bahnlinie und dem Dortmund-Ems-Kanal begrenzt. Betroffen sind neben den Anwohnern auch ein Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen.