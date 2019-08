Unfall in Münster : Traktor mit Pflug schlitzt Auto auf - Fahrer leicht verletzt

Münster Am Dienstagabend hat sich in Münster ein Unfall ereignet. Ein 61-Jähriger wurde verletzt, als eine Zugmaschine seinen Wagen traf.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Münster. Ein 61-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Münster-Sprakel unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein 35-Jähriger mit einer Zugmaschine entgegen.