34-Jähriger starb in Münster : Toter durch Herzstillstand auf Polizeiwache hatte Vorerkrankungen

Münster Der Mann, der nach einer Festnahme am Montag einen Herzstillstand erlitt, hatte Vorerkrankungen gehabt. Die Polizei Recklinghausen hat sich jetzt zu den Ursachen geäußert.

Ein im Polizeigewahrsam in Münster zusammengebrochener Mann hatte wegen Vorerkrankungen einen Herzstillstand erlitten. Das teilte die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit. Es gebe derzeit keine Hinweise auf ein Fehlverhalten der eingesetzten Polizisten, heißt es in der Mitteilung. Die Untersuchung der Gerichtsmedizin habe eine medizinische Ursache für den Tod ergeben. Der 34-Jährige war in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus gestorben.