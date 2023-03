Tatverdächtiger nach tödlicher Attacke auf der Flucht Wo ist Yevgeni A.?

Nach dem 21-Jährigen wird mit Haftbefehl wegen Mordverdachts gefahndet. Der Mann war den Angaben nach am Samstagabend an einem Karussell mit einem 31-Jährigen in Streit geraten. Er soll dann mit einem Messer auf den Älteren eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort. Eine Obduktion des Leichnams ergab, dass er einen Stich ins Herz erhielt und aufgrund des Blutverlustes starb, wie Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am vergangenen Sonntag berichtete.