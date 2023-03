Tödliche Messerattacke in Münster Polizei fahndet öffentlich nach 21-Jährigem

Der Tatverdächtige war am Samstagabend an einem Karussell mit einem 31-Jährigen in einen Streit geraten. Der Täter soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wir arbeiten mit Hochdruck“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster.