Blindgängerverdacht : Münster bereitet Räumung rund um den Dom vor

Münster Bislang ist es nur ein Verdacht. Vielleicht liegt nur Eisen unter dem Domplatz in Münster. Sollten es aber Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sein, müssten die Experten des Kampfmittelräumdienstes ran - und die Innenstadt würde evakuiert.

In Münster muss am Freitag möglicherweise ein Großteil der Innenstadt rund um den Domplatz evakuiert werden. Grund sind Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die im Boden in der Altstadt vermutet werden. Experten des Kampfmittelräumdienstes sollen bis zum frühen Morgen klären, ob an den Verdachtspunkten Bomben liegen.