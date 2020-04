Streit ums Erbe : 79-Jährige in Brunnen ertränkt - Sohn wegen Mordes in Münster vor Gericht

79-Jährige in Brunnen ertränkt - Sohn wegen Mordes in Münster vor Gericht

Münster Ein 55-Jähriger soll in Neuenkirchen seine Mutter ertränkt haben. Die Staatsanwaltschaft geht von Habgier als Motiv aus und klagt den Mann wegen Mordes an.

Weil er seine Mutter aus Habgier in einem Brunnen ertränkt haben soll, steht ein 55-Jähriger von Mittwoch an vor dem Landgericht in Münster. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann wegen Mordes angeklagt. Sie geht davon aus, dass er die 79-Jährige im Juni 2019 in Neuenkirchen zunächst geschlagen und danach in einem Brunnenschacht auf dem Grundstück ertränkt hat.