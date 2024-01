„Spürbare Verkehrsbehinderungen“ Rund 1900 Trecker bei Sternfahrt von Landwirten in Münster

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV), der nicht an der Aktion beteiligt ist, hatte zuvor an die Teilnehmer appelliert, friedlich zu bleiben und demokratische Regeln einzuhalten. Der WLV warnte vor der Teilnahme von radikalen Kräften. „Eine Beteiligung, u. a. der niederländischen Farmers Defense Force, die in der Vergangenheit bereits durch radikale Verlautbarungen und Umgangsformen aufgefallen sind, ist für den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband nicht tolerierbar“, hieß es in einer Mitteilung.