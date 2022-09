Acht Schüler verletzt : Reizgas an Schulzentrum in Münster ausgetreten

Reizgas an Schulzentrum in Münster ausgetreten

Acht Schüler wurden bei einem Vorfall mit Reizgas an einem Schulzentrum in Münster verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Münster Acht Personen wurden bei einem Reizgasaustritt an einem Schulzentrum in Münster verletzt. Ein Gebäude wurde evakuiert.

In einem Schulzentrum in Münster sind acht Schülerinnen und Schüler am Donnerstag nach einem Vorfall mit Reizgas ins Krankenhaus gebracht worden. Sie haben Reizungen der Atemwege oder Augen erlitten, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien diese auf „zunächst 57 initiativ betroffene“ Gymnasiasten getroffen, die alle notärztlich untersucht wurden. Bei acht Personen wurden Verletzungen festgestellt.