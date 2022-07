Herde ausgebrochen : Regionalbahn überfährt fünf Kühe nahe Münster

Münster Fünf Kühe sind bei Lüdinghausen in der Nähe von Münster von einem Zug überfahren und getötet worden. Die Tiere sind offenbar aus ihrer Weide ausgebrochen und auf die Gleise gelaufen. Die Regionalbahn konnte nicht mehr weiterfahren.

Bei Lüdinghausen in der Nähe von Münster hat eine Regionalbahn mehrere Kühe erfasst und getötet. Obwohl der Zugführer noch versuchte, eine Schnellbremsung einzuleiten, kollidierte die Bahn am Donnerstagabend auf der Strecke von Dortmund nach Enschede mit fünf Kühen, wie die Bundespolizei in Münster am Freitag mitteilte. Vier davon starben den Angaben zufolge unmittelbar am Unfallort. Das fünfte Tier sei von einem Jäger von seinem Leiden erlöst worden.