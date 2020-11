Aktionen am Montag angekündigt : Münster lässt wegen Maskengegnern Schulwege überwachen

Aktionen am Montag angekündigt

Münster Es gab Hinweise darauf, dass Maskengegner ausgerechnet am 9. November Kinder vor ihren Schulen abpassen wollen. Noch ist unklar, ob die Ankündigungen ernst gemeint sind. Ministerium, Ordnungsbehörden und Polizei sind auf alle Fälle eingestellt.

Nachdem Maskengegner Aktionen angekündigt haben, wollen Polizei und Ordnungsamt in Münster am Montag die Schulwege beobachten. „Wir sind auf eventuelle Aktionen der Initiative vorbereitet“, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Norbert Vechtel. Außerdem könnten Betroffene anrufen oder eine E-Mail schreiben. Ob es am Montag tatsächlich zu Aktionen kommt, ist unklar.