Aktion in Münster : Psychisch Kranker gibt auf - Kranbesetzung nach drei Wochen beendet

Aktion in Münster

Ein psychisch kranker Mann hatte einen Kran in Münster besetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Münster Der Mann hatte den Kran seit dem 25. Juli besetzt gehalten und sich auch auf keine Verhandlung mit der Stadt eingelassen. Nach Beobachtungen der Stadt verließ er zwischendurch den Kran. Sobald sich aber ein Sicherheitsmitarbeiter näherte, flüchtete er wieder nach oben.

Knapp drei Wochen lang hat ein psychisch kranker Mann einen Kran in Münster besetzt - nun hat er aufgegeben. Er habe am Sonntagabend seine Aktion beendet und den Kran verlassen, teilte die Stadt mit. Offenkundig hätten ihn die Kräfte verlassen, er sei freiwillig herabgestiegen und von einem privaten Sicherheitsdienst in Empfang genommen worden, sagte Wolfgang Heuer, Ordnungsdezernent der Stadt. Der Mann wurde der Polizei übergeben.