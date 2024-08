Amphetamin verkauft Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe in Münster hat begonnen

Münster · Vor dem Landgericht Münster hat am Donnerstag ein Prozess um Drogenhandel in Millionenhöhe begonnen. Angeklagt ist ein 33-Jähriger wegen bandemmäßigen Drogenhandels in 18 Fällen.

15.08.2024 , 11:50 Uhr

Er soll für seinen Lebensunterhalt regelmäßig Amphetamin im bis zu dreistelligen Kilogrammbereich von den Niederlanden aus nach Dänemark verkauft haben. Bei der Lieferung soll ihm ein Mittäter geholfen haben, der vom Landgericht Münster bereits im Januar zu neun Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wurde. Dieser organisierte laut Urteil auch für andere Tätergruppen als Logistiker die Transporte der Drogen. Das Urteil gegen ihn ist bereits rechtskräftig. Der nun vor Gericht stehende Angeklagte soll durch den Drogenhandel nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mehr als drei Millionen Euro verdient haben. Bis Mitte Dezember sind noch elf weitere Verhandlungstage angesetzt.

(ldi/AFP)