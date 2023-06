Einsatz in Münster Polizei wird zu Ruhestörung gerufen und von Männergruppe angegriffen

Anlass des Einsatzes waren rund 15 Männer, die in der Nacht zum Samstag auf einem Tankstellengelände laute Musik hörten. Nachbarn, die sich darüber beschwerten, wurden Prügel angedroht. Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen eintraf, reagierten Mitglieder der Gruppe aggressiv, griffen die Polizisten an und beleidigten sie. Nur durch Verstärkung konnte die Lage beruhigt werden. Die Polizei setzte überdies Pfefferspray und in zwei Fällen Taser ein.