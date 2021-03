56-Jähriger aus Münster verschwunden : Polizei will Fußfessel für mutmaßlichen Mörder - Mann nicht auffindbar

Polizei will Fußfessel für mutmaßlichen Mörder - Mann nicht auffindbar

Münster/Dortmund Die Polizei Münster will einem auf freiem Fuß befindlichen und des Mordes an einer Schülerin schuldig gesprochenen Mann eine Fußfessel umlegen lassen. Das Problem: Der 56-Jährige ist aktuell nicht auffindbar.

Nach ihm suchen könne man erst, sollte das Gericht dem Antrag auf polizeiliche Beobachtung mittels Fußfessel stattgeben, sagte ein Sprecher der Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen am Sonntag. Die Prüfung dieser Maßnahme dauere noch an. Die „Bild“ hatte zuvor berichtet.