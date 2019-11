Erfolg mit Nachtsichtkamera : Polizei findet Verletzte in Münster mit Hubschrauber

Polizei findet Verletzte in Münster mit Hubschrauber

Bei schlechter Sicht suchte die Polizei 40 Minutennach der Frau in Münster (Symbolbild). Foto: Polizei Kreis Mettmann

Münster Eine Verletzte alarmierte in der Nacht in Münster den Notruf. Erst ein Polizeihubschrauber mit Nachtsichtkamera konnte sie ausfindig machen und retten,

Bei der Suche nach einer Verletzten war die Polizei in Münster in der Nacht zu Donnerstag mit einem Hubschrauber im Einsatz. Die Frau hatte den Notruf gewählt und um Hilfe gebeten, sagte ein Polizeisprecher. Sie läge verletzt in der Nähe von Bahngleisen. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse und des großen Suchradius’ setzte die Polizei nach eigenen Angaben schließlich einen Hubschrauber mit einer Nachtsichtkamera ein.