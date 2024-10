Eilantrag abgelehnt Verwaltungsgericht Münster untersagt Parole „From the River to the Sea“ bei Demo

Vor einer zum ersten Jahrestag des Überfalls der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober geplanten propalästinensischen Demonstration hat das Verwaltungsgericht Münster die Untersagung der Parole „Vom Fluss bis zum Meer“ bestätigt. In einer am Freitag (4. Oktober) veröffentlichten Entscheidung lehnte das Gericht den Eilantrag des Veranstalters ab, mit dem sich dieser gegen die Untersagung der auch auf Englisch und anderen Sprachen verbotenen Parole „From the River to the Sea - Palestine will be free“ gewandt hatte.