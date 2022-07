Neuer Bewohner im Tierpark : Orang-Utan Ramon soll in Münster Nachwuchs zeugen

Münster Der Allwetterzoo Münster hat einen neuen Bewohner: Der 23 Jahre alte Orang-Utan Ramon ist zu fünf bisher dort lebenden Artgenossen gestoßen, wie der Zoo am Montag mitteilte. Er soll für Nachwuchs sorgen.

Damit hatte es an seinem vorherigen Wohnort in einem Zoo in Blackpool in England nämlich nicht geklappt. Dabei hätte Ramon „gute Gene“, wie ein Zoosprecher erklärte. Orang-Utans dürfen nicht mehr gefangen werden, zum Züchten ist man also auf Paare innerhalb der Zoopopulation angewiesen. Mit Ramon-Nachwuchs würde eine neue Blutlinie hinzukommen, sagte der Sprecher.