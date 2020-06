Nach „Hacker-Angriff“ : Oppositionspolitiker beharren auf Klage am Verfassungsgericht

Münster Nach einem vermeintlichen Hacker-Angriff wollten Oppositionsabgeordnete im U-Ausschuss Verbindungsdaten einsehen und waren damit gescheitert. Justizminister Biesenbach will diese Daten jetzt zwar liefern, an ihrer Klage wollen die Abgeordneten aber festhalten.

Oppositionspolitiker halten auch nach der Zusage von Justizminister Peter Biesenbach (CDU), dem Untersuchungsausschuss „Hackerangriff“ eigene Handy-Verbindungsdaten zu liefern, an ihrer Klage fest. „Es muss festgestellt werden, ob die Verfassung verletzt wurde. Durch die Erklärung des Ministers wird das nicht aufgehoben“, sagte am Dienstag Dieter Wiefelspütz vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes in Münster. Der Anwalt vertritt die Kläger in einem sogenannten Organstreitverfahren, bei denen es beispielsweise um die Rechtsstellung von Fraktionen und Abgeordneten im Parlament geht.