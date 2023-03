Nach tödlicher Attacke in Münster 21-jähriger Tatverdächtiger stellt sich und kommt in U-Haft

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einer Kirmes in Münster ist der gesuchte Tatverdächtige gefasst. Der 21-Jährige habe sich am Mittwochvormittag in Begleitung seines Anwalts der Polizei gestellt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Nachmittag wurde er wegen Mordverdachts einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Beschuldigte habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.