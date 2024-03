Während Norwegen-Tour Mord an Freundin — Angeklagter stirbt in Untersuchungshaft

Familienangehörige erstatteten am 7. Oktober eine Vermisstenanzeige, weil sie keinen Kontakt mehr zu der Frau hatten und diese nicht an ihrer Arbeitsstelle erschienen war. Zehn Tage später wurde der 29-Jährige festgenommen. In einer von dem Mann angemieteten Lagerhalle in Rheine fanden Polizisten die Geldbörse und mehrere Waffen. Hinweise des Beschuldigten führten schließlich zum Auffinden der Leiche in Norwegen.