Bistum Münster : Missbrauchsvorwürfe gegen verstorbenen Priester

Münster Im Bistum Münster haben sich Missbrauchsvorwürfe gegen einen verstorbenen Priester konkretisiert. Die Rede ist von mehreren Fällen. Ein Betroffener sagt, den Missbrauch schon 1993 gemeldet zu haben.

Bereits im März seien in gleichlautenden anonymen Briefen an drei Pfarreien Vorwürfe gegen den Geistlichen erhoben worden, teilte das Bistum am Samstag in Münster mit. Aus der Personalakte hätten sich allerdings keine Hinweise auf sexuellen Missbrauch ergeben.