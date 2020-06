Missbrauchsfälle in Münster : Polizei lässt Gartenlaube abreißen und findet keine weiteren Spuren

Münster Der Missbrauchsfall von Münster hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Ermittler suchen nach weiteren Beweisen - und nehmen dafür eine Gartenlaube als Tatort komplett auseinander.

Im Missbrauchsfall von Münster hat die Polizei am Samstag die Gartenlaube abreißen lassen, die mutmaßlich als Tatort diente. „Wir haben aber nichts gefunden“, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Beamten suchten nach möglicherweise versteckten Datenträgern. „Wir wollten sichergehen, dass wir auch Verstecke finden, die mit bloßem Auge nicht zu sehen sind.“ Bereits am Freitag hatten zwei Datenspeicherspürhunde das Grundstück ohne Ergebnis durchsucht. In der Laube sollen mehrere Männer stundenlang zwei Jungen sexuell missbraucht haben. Sie gehört der ebenfalls inhaftierten Mutter des 27 Jahre alten Hauptverdächtigen.