Staatsschutz ermittelt Mann läuft mit Hakenkreuz-Tattoo durch Park in Münster

Ein Mann mit einem Hakenkreuz-Tattoo auf der Brust ist mit freiem Oberkörper durch einen Park in Münster gelaufen. Als der 35-Jährige dann auch noch Nazi-Sprüche rief, griff die herbeigerufene Polizei ein und nahm ihn in Gewahrsam. Wegen eines möglichen politischen Hintergrundes hat der Staatsschutz der Polizei die Ermittlungen übernommen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am 1. Mai.