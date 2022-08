Seit drei Wochen : Mann besetzt Kran im Münster

Ein Mann besetzt seit rund drei Wochen einen Kran in Münster (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Münster besetzt ein psychisch Kranker seit fast drei Wochen einen Kran. Der wegen Beleidigung von Nachbarn und Vermüllens seines Grundstücks rechtskräftig verurteilte Mann legt damit seit dem 25. Juli eine Baustelle an einer Hauptverkehrsader lahm. Ein Sicherheitsdienst bewacht den Vorgang rund um die Uhr. Der Mann war Ende Juli in die Führerkabine eingebrochen und hält sich seitdem oben auf. Nach Beobachtungen der Stadt verlässt er zwischendurch den Kran, sobald sich aber ein Sicherheitsmitarbeiter näher, flüchtet er wieder nach oben.