Französischer Präsident Macron erhält Internationalen Friedenspreis in Münster – Demo angekündigt

Der französische Präsident Emmanuel Macron erhält am Dienstag in Münster den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens. Am letzten Tag eines dreitägigen Staatsbesuches in Deutschland will er dafür in die westfälische Stadt reisen, wie die Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen-Lippe (WWL) als Verleiherin des Preises am Freitag mitteilte. Macron werde für sein besonderes Engagement für den Frieden in Europa geehrt. Der Preis wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht.