Festnahme in Münster : Jugendbetreuer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Haft

Lüneburg/Münster Wegen sexuellen Missbrauchs an mehreren Jungen ist ein 26 Jahre alter ehemaliger Jugendbetreuer verhaftet worden.

Der aus Lüneburg in Niedersachsen stammende Mann wurde am Mittwoch an seinem Wohnsitz in Münster gefasst, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Lüneburg am Donnerstag mitteilten.