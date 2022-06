Kindesmissbrauch und Vergewaltigung : Landgericht Münster verurteilt 79-Jährigen zu knapp fünf Jahren Haft

Münster Das Landgericht im nordrhein-westfälischen Münster hat einen 79-Jährigen wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Die Kammer sprach ihn zudem wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie schuldig, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Sommer 2017 im Rahmen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe zwei Männer vergewaltigt hatte. Zwischen Juli und August 2021 missbrauchte er im Urlaub in Serbien zwei unbekannte Jungen im Alter von zehn und zwölf Jahren schwer. Dies filmte der damals 13-Jährige Sohn einer befreundeten Familie, mit welcher der 79-Jährige in den Urlaub gefahren war.