Kuriose Streitereien am OVG Autoposer und Muslimin klagen auf Lärm und Verhüllung

Laut Straßenverkehrsordnung muss der Fahrer eines Kraftfahrzeugs aber zu erkennen sein. In Ausnahmefällen kann das Verhüllungsverbot aufgehoben werden. In diesem Fall lehnte die Bezirksregierung Düsseldorf den Wunsch der Klägerin aber ab. Die Muslimin beruft sich darauf, dass das Verhüllungsverbot ein Verstoß gegen die Religionsfreiheit und damit verfassungswidrig sei. In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht die Klage abgewiesen. Der 8. Senat am OVG ließ die Berufung gegen diese Entscheidung zu.