Prozessbeginn in Münster : Ganze Familie soll Frau misshandelt und gequält haben

Prozessbeginn in Münster

Weil sie eine Frau misshandelt haben sollen, steht eine komplette Familie vor Gericht in Münster (Symbolbild). Foto: David-Wolfgang Ebener

Münster Weil sie ihre Ehefrau, Schwiegertochter beziehungsweise Schwägerin misshandelt haben sollen, muss sich eine komplette Familie vor dem Gericht in Münster verantworten.

Zwei Brüder und deren Eltern müssen sich seit Freitag in Münster vor Gericht verantworten, weil sie die Ehefrau des älteren Bruders jahrelang misshandelt und gequält haben sollen. Unter anderem geht es in dem Prozess vor dem Landgericht der nordrhein-westfälischen Stadt um Vergewaltigung und häusliche Gewalt. Alle vier Angeklagte sollen der Frau im gemeinsamen Haus in Münster zwischen 2014 und 2021 Gewalt angetan haben.