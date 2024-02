Urteil am OVG in Münster Klage gegen 13 Windräder im Teutoburger Wald teilweise erfolgreich

Geklagt hatte die Firma Westfalenwind, die in Detmold, Horn-Bad Meinberg und Schlangen im Kreis Lippe die Windkraftanlagen errichten will. Verpachtet werden die Waldflächen von Stephan Prinz zur Lippe, der am Freitag zu Gast bei der mündlichen Verhandlung im OVG in Münster war. Der Streit dreht sich um die Frage, ob das britische Militär durch die Windräder im Umkreis des Truppenübungsplatzes Senne bei seinen Flugübungen mit Hubschraubern und Flugzeugen beeinträchtigt wird.