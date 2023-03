Tödliche Messerattacke in Münster Tatverdächtiger zuvor schon polizeibekannt

Einer der Flüchtigen war am Samstagabend an einem Karussell mit einem 31-Jährigen in einen Streit geraten. Der Täter soll mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen haben. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb der 31-Jährige noch vor Ort an seinen Verletzungen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wir arbeiten mit Hochdruck“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster. Die Obduktion des Leichnams hatte ergeben, dass der 31-Jährige einen Stich ins Herz erhalten hat und aufgrund des Blutverlustes verstorben ist.