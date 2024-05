Polizei lobt Zivilcourage Junge Frau rettet zwei Fünfjährige aus Kanal in Münster

Die beiden Fünfjährigen spielten nach Erkenntnissen der Polizei Mitte April gemeinsam mit einem weiteren Mädchen an einem Fußweg oberhalb des Dortmund-Ems-Kanals, als eines der Kinder in den Kanal stürzte und zu ertrinken drohte. Ihre ebenfalls fünf Jahre alte Spielgefährtin alarmierte demnach erst Anwohner, bevor sie selbst in das Wasser sprang, um ihre Freundin zu retten. Auch die 24-jährige Anwohnerin sprang in den Kanal und brachte die beiden Kinder ans Ufer. Die wenig später eingetroffenen Polizisten übergaben die Kinder an ihre Eltern. Eine Zeugin hatte die Einsatzkräfte alarmiert.