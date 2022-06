Urteil vom Verwaltungsgericht Münster : Haft für nicht bezahlten Rundfunkbeitrag war rechtens

Wer seine Rundfunkbeiträge nicht zahlt und auch nicht auf Aufforderungen der Behörden reagiert, muss am Ende laut eines Urteils mit Haft rechnen (Symbolbild). Foto: David-Wolfgang Ebener

Münster Wer seinen Rundfunkbeitrag nicht zahlt und über Jahre nicht auf entsprechende Aufforderungen der Behörden reagiert, muss am Ende laut einem Urteil mit Haft Rechnen.

Der für den rückständigen Rundfunkbeitrag zuständige Beitragsservice hatte im Jahr 2015 von dem Kläger 465,50 Euro verlangt. Der hatte nach eigener Aussage keinen Widerspruch eingelegt und nicht bezahlt. Erste Bescheide aus dem Jahr 2013 habe er nicht geöffnet und an den Absender zurückgeschickt. Begründung: Seit 2010 habe er weder ein Radio noch einen Fernseher. Daraufhin folgte ein Vollstreckungsverfahren und im Februar 2021 eine Haftzeit, weil er eine Vermögensauskunft verweigert hatte. Bis August 2021 saß der Kläger in Münster im Gefängnis. In der Zwischenzeit hat der WDR die Zwangsvollstreckung eingestellt.