Landgericht Münster Tod eines 25-Jährigen beim CSD – Prozess startet im Februar

Er zeigte Zivilcourage, stellte sich schützend vor drei Frauen und bezahlte am Ende mit seinem Leben: Malte C., 25 Jahre alt, starb im September vergangenen Jahres in einer Klinik, nachdem er am Rande des Christopher-Street-Days in Münster eine Woche zuvor von einem jungen Mann angegriffen und niedergeschlagen worden war.