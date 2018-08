Münster: Geständnis im Totschlagsprozess

Junge Mutter gesteht Schlafmittelgabe an verstorbenen Säugling

Prozessauftakt in Münster

Landgericht in Münster Foto: dpa, cas fpt olg

Münster Ein drei Monate altes Kind wird mit einem Schlafmittel ruhiggestellt und stirbt. Jetzt steht die Mutter vor Gericht. Sie ist erst 19. Am ersten Prozesstag legte sie ein Geständnis ab.

Nach dem Tod ihres drei Monate alten Babys muss sich eine 19-jährige Mutter seit Mittwoch in Münster vor Gericht verantworten. Die Angeklagte hat bereits zugeben, ihrem Sohn an 2. September 2017 Schlafmittel verabreicht zu haben. Außerdem waren im Körper des Säuglings Rückstände eines Antidepressivums und eines Hustenstillers gefunden worden.

Ihr Baby sei schon am Abend zuvor unruhig gewesen. Am nächsten Tag habe sie ihm schließlich das Schlafmittel verabreicht. Danach habe er auch geschlafen. „Ich bin immer wieder rüber zu ihm - alles war gut“, so die 19-Jährige. Bis zum Nachmittag. Da sei ihr Sohn plötzlich tot gewesen.