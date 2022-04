Protest in Münster : Flashmob für bessere Bezahlung von freien Musikern

Münster Unter dem Motto „Good Play. Fair Pay.“ fand der Flashmob von freien Musikern in Münster statt. Rund 100 Menschen nahmen daran teil. Sie fordern eine bessere Bezahlung.

Etwa 100 Musikerinnen und Musiker haben am Dienstag in Münster mit einem Flashmob auf die prekäre Lage von freien Musikern aufmerksam gemacht. Die Forderung nach besseren Honoraren richte sich vor allem an Bund, Länder und Kommunen bei öffentlicher Förderung von Musikprojekten, erklärte der General Manager der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Martens. Die DOV hält in Münster eine Delegiertenversammlung ab.