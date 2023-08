Nach Einsatz in Afghanistan Elitesoldat will Waffenschein – Oberverwaltungsgericht Münster entscheidet

Im Streit um einen abgelehnten Waffenschein für einen Bundeswehrsoldaten will am Mittwoch (11.30 Uhr) das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden. Der Elitesoldat war für das Kommando Spezialkräfte (KSK) von 2011 bis 2015 in Afghanistan im Einsatz und sieht daher für sich und seine Familie eine besondere Bedrohungslage durch islamistische Extremisten. Der heute 42-Jährige hatte erstmals 2016 beim Polizeipräsidium Bielefeld einen Waffenschein beantragt. Während der Dienstzeit darf er eine Waffe tragen, muss diese allerdings bei Verlassen der Kaserne dort einschließen.