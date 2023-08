Kurioser Fall in Münster 17-jähriger Einbrecher liegt in Badewanne

Ein Wohnungsbesitzer hat in Münster einen 17-jährigen Einbrecher in seiner Badewanne erwischt. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Jugendliche am Montag die Wohnungstür aufgebrochen, als der 58-Jährige nicht zu Hause war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachbarn hatten verdächtige Geräusche gehört und den Wohnungsinhaber alarmiert.