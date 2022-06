Aufarbeitung im Bistum Münster : Hotline für Betroffene von sexuellem Missbrauch

Münster Eine Telefon-Hotline für Betroffene sexuellen Missbrauchs richtet das Bistum Münster ein. Fachkundig geschultes Personal nimmt die Anrufe entgegen - aber auch die unabhängigen Ansprechpartner stehen weiterhin zur Verfügung.

Anders als bei den vor allem rechtlichen Gutachten wie etwa in Köln und München hat sich das Bistum Münster für eine historische Untersuchung zum Missbrauch in der Kirche entschieden. Der Sprecher des Beirats der Studie, Martin Schmitz, lobte in der „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“ (Mittwoch) diesen Ansatz. Laut Schmitz, der selbst als Kind von Missbrauch betroffen war, gab es in den Kirchengemeinden stets Menschen, die Bescheid wussten, aber nicht eingriffen und nur „hinter vorgehaltener Hand“ darüber redeten: „All diese Dinge können in eine solche Studie von Historikern einfließen - und mir ist das wichtig. In einer Studie von Anwälten wäre es vielleicht weniger relevant.“